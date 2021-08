Candela campione d'Italia nel Tiro a Segno: è il quarto titolo consecutivo

Questa sera festa in Piazza Plebiscito: "Quello che siamo riusciti a mettere in piedi simboleggia qualcosa di unico per il territorio"

La città di Candela festeggia per la sua squadra di Tiro a Segno, che per il quarto anno consecutivo si è laureata campione d'Italia. Nella serata di oggi, in piazza Plebiscito, sarà celebrato quello che rappresenta un grande risultato.

Quello che il Tsn di Candela è riuscito a mettere in piedi simboleggia qualcosa di unico per tutto il territorio. Un'eccellenza capace di progettare ambendo a traguardi prestigiosi. Infatti, negli scorsi anni alcuni degli atleti del TSN hanno preso parte ad eventi internazionali come olimpiadi e campionati del mondo.

Il successo odierno non è un caso, perché riuscire a centrare il quarto scudetto di fila qualcosa vorrà dire.