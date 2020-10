Ultras Foggia contro la società. Tre striscioni nella notte allo Zaccheria: "Meglio l'eccellenza che questa dirigenza"

Alla vigilia dell’esordio in campionato, Covid permettendo, il tifo organizzato ribadisce che Felleca & soci devono lasciare la guida del club rossonero.

Tre eloquenti striscioni - tra questi, "Meglio l'eccellenza che questa dirigenza" oppure "Società indegna, torna in Sardegna" - che non lasciano spazio ad equivoci e chiudono definitivamente un rapporto che, a dire la verità, soprattutto con gli ultras della Nord, non è mai nato.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Di certo, a contribuire alla contestazione sono state le vicissitudini legate alla sostituzione di già due allenatori prima dell’inizio del campionato, che hanno portato sulla panchina rossonera l’esordiente Marchionni soltanto un giorno prima della gara di oggi contro il Potenza.