Foggia brilla alle Olimpiadi Over50

La XXVlll edizione delle Olimpiadi Over50 organizzata dall’associazione nazionale 50&Più si è conclusa brillantemente per Foggia.

Questo anno la nostra città si è classificata al sesto posto come Provincia contribuendo a conquistare il primo posto assoluto come Regione, aggiudicandosi come squadra un importante medagliere.

La squadra foggiana ha conquistato ben 20 medaglie di cui 5 oro, andate rispettivamente a Stefano di Biase per Marcia, Maratona e Ping Pong; a Pasquale Vitullo per Nuoto stile libero; ad Annichiarico Bianchi per Tennis misto.

5 medaglie d’argento invece per D’Antuono (pallacanestro), Tina Giornetta (nuoto stile libero), Antonio Monachese (marcia), Antonio Longo (ciclismo) e Pasquale Vitullo (nuoto stile rana).

Ben 9 medaglie di Bronzo: Antonio Monachese (maratona), D’Antuono (Ping pong, nuoto stile libero, tennis), Tina Giornetta (nuoto stile rana, tennis), Michela Ferrara (marcia, maratona), Sergio Cavallone (tennis).

La presidente Annamaria la Notte e lo staff di 50&Più Foggia ringraziano tutti gli atleti soci (e non) per la passione, l’impegno e la dedizione profusa in questa settimana, con l’intera delegazione che ha sostenuto e tifato con estremo fairplay i nostri atleti insieme al vice Presidente delegato allo sport, Antonio Monachese.