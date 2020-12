Addio a Benito Stanco, storico presidente della Nuova Daunia Foggia

Il calcio foggiano piange la scomparsa di Benito Stanco, storico presidente della Asd Nuova Daunia Foggia 1949. A darne l'annuncio la stessa società sulla propria pagina Facebook.

Stanco si è spento all'età di 85 anni: "È stato in questi anni 'padre' per tutti quei ragazzi a cui ha dato la possibilità di giocare per le sue squadre. Sempre con il sorriso tra le labbra, con la battuta pronta, in prima linea su quel rettangolo di verde a osservare le sue squadre e i suoi ragazzi giocare, emozionandosi dopo un gol o una vittoria. Oggi se ne va il presidente di tutti, un pezzo di storia della Capitanata, un pezzo di Nuova Daunia".

"Un anno trascorso male non poteva terminare peggio. Colui che dagli anni '60 ad oggi è stato il "papà" di tanti giocatori, allenatori, dirigenti sportivi di Capitanata, ci ha lasciato. A Benito Stanco tutti noi dobbiamo qualcosa. Il calcio lo rimpiangerà. A 85 anni, fino all'ultimo suo respiro, Benito ha pensato alla sua famiglia naturale e a quella in cui ha vissuto per decenni, il suo mondo, quello fatto di campi verdi e palloni. E siamo certi che ovunque adesso si trovi, starà passeggiando sui bordi di un campo grande come il mondo. Ciao Presidente, che la terra ti sia lieve", il commento dell'Asd Foggia Incedit.