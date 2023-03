La foggiana Criscio e Battiston sul podio della Coppa del Mondo di sciabola femminile ad Atene

Terzo gradino del podio ad Atene nella Coppa del Mondo di sciabola femminile a squadre per il quartetto azzurro formato dalla foggiana Martina Criscio, Michela Battiston (friulana dell’Aeronautica Militare che si allena al Circolo Schermistico Dauno), Rossella Gregorio e Chiara Mormile.

Le Azzurre hanno cominciato il loro percorso superando la Cina col punteggio di 45-37 in un match sempre condotto con sicurezza e personalità. Nei quarti grande rimonta contro la Spagna, avanti di ben otto lunghezze prima delle ultime due frazioni: ci hanno pensato proprio Battiston e Criscio a ribaltare le sorti del match, chiuso addirittura con tre stoccate di vantaggio per 45-42.

Poi, dopo lo stop in semifinale con la Francia (impostasi per 45-36), l’Italia ha sconfitto la Germania nella finale per il terzo posto con Martina Criscio ultima frazionista che ha piazzato la stoccata del 45-40 finale.

Per la squadra azzurra di sciabola femminile del Ct Nicola Zanotti, oggi condotta a fondo pedana dai maestri Benedetto Buenza e Andrea Aquili, quello di Atene è il secondo podio stagionale in tre gare dopo la seconda piazza nella tappa d’esordio a Tunisi.