Calciomercato, Nivokazi è il nuovo attaccante del Foggia

Il Calcio Foggia ha acquisito, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Rilind Nivokazi.

Attaccante classe 2000 nativo di Perugia (ma di origini kosovare), è cresciuto nel florido settore giovanile dell’Atalanta, club col quale ha svolto tutta la trafila fino a mettersi in luce nella formazione Primavera U19, dove muove le attenzioni della prima squadra nerazzurra e soprattutto di diversi club professionistici. Lo scorso anno, passa in prestito al Lecco (Serie C) per poi ritornare, in questa stagione, al club orobico.

Nivokazi vestirà la maglia numero 30.

Oggi ha firmato anche Matteo Iurato. Cresciuto nel vivaio della Salernitana, il giovane centrocampista romano classe 2000 ha completato tutta la trafila con il settore giovanile granata, prima di calcare i campi di D con le maglie di Gavorrano, Cynthialbalonga e Cerveteri (Eccellenza), club dal quale arriva a titolo definitivo.

Iurato indosserà la maglia numero 6.

In data odierna, il club ha definito, inoltre, la risoluzione anticipata del prestito del calciatore Matteo Lucarelli, che rientra al Parma Calcio 1913. Ceduto a titolo definitivo l’attaccante Christian Spadoni alla S.S. Monopoli Calcio.