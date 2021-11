Tutto sull'avversario del Foggia: il Catania

Catania-Foggia ha il fascino della sfida tra “nobili decadute” del calcio italiano. E fino a giovedì sarebbe stato considerato un match con significati opposti per le due squadre: a caccia di punti salvezza gli etnei, sull’orlo dell’oblio a causa di ormai irreversibili problemi economici della società; a caccia di vittoria i rossoneri del Maestro Zeman, per proseguire il cammino verso le zone di vertice. E invece, quella che andrà in scena domani al “Massimino”, sarà una contesa tra i rossazzurri che, al momento, sovrastano i dauni in classifica di due punti e i rossoneri che, da giovedì sera, hanno quattro punti in meno a causa della penalizzazione subita per via di presunte irregolarità negli atti che, in estate, hanno permesso a Nicola Canonico di diventare il nuovo patron del sodalizio foggiano.

Il Catania, che da un po’ di stagioni non trova più pace dopo i fasti dell’era Pulvirenti, ha 19 punti in classifica e il secondo miglior attacco del girone con 23 reti messe a segno (meglio solo la Turris, ndr) di cui ben 13 dal promettente Luca Moro, fortunatamente assente contro il Foggia perché in Nazionale, già nel mirino dei club di Serie A. In panchina è stato confermato Francesco Baldini che sta sicuramente svolgendo un buon lavoro, considerati i gravi problemi finanziari della società. Cinque vittorie, quattro pareggi ed altrettante sconfitte, rappresentano il ruolino di marcia dei siciliani finora. Ben 21, però, sono le reti incassate ad oggi dai catanesi che hanno, dunque, la terza peggior difesa del girone C di Serie C dopo quelle di Campobasso, Messina e Monterosi. Al “Cibali”, finora, il Catania ha vinto tre volte, pareggiato in una circostanza e perso due gare per un totale di dodici reti realizzate e dieci subite. Gli etnei non perdono da sette partite di fila dopo un avvio di stagione “horror” in campionato con le quattro sconfitte finora subite nelle prime 6 gare. In Coppa Italia di Serie C fuori al secondo turno per una sconfitta di misura contro il Catanzaro dopo aver vinto all’esordio contro la Vibonese grazie a un gol messo a segno ai supplementari da Reginaldo, poi passato al Picerno.

Il mercato dei catanesi ha ovviamente risentito della grave crisi societaria. Il che si è tradotto in una sessione estiva in cui ci si è concentrati ad alleggerire il monte ingaggi (operazione non del tutto riuscita, ndr) prima di tesserare qualche giovane di buone speranze e qualche elemento in cerca di rilancio. Sicuramente riuscita l’operazione che ha portato in prestito Luca Moro dal Padova dopo un anno alla Spal in Serie B. Tra i volti nuovi più rilevanti quelli di Sala, portiere arrivato dall’Arezzo, degli attaccanti Ceccarelli dalla Feralpisalò e Russini dal Cesena e il ritorno del centrocampista Biondi dal Pordenone.

Detto di Luca Moro, bomber della squadra e dell’intero torneo, le altre reti catanesi sono state finora messe a segno dall’attaccante Russini quattro volte, dall’attaccante Sipos due volte, dal difensore Claiton e dai centrocampisti Rosaia, Greco e Biondi in una circostanza.

Mister Francesco Baldini non potrà contare sugli squalificati Stancampiano tra i pali, Claiton e Zanchi in difesa e Russotto sulla trequarti, oltre che sul già citato Moro. Il suo modulo ad “albero di Natale” dovrebbe prevedere Sala in porta, capitan Calapai, Monteagudo, Ercolani e Pinto in difesa; Greco, Maldonado e Rosaia in mediana con Provenzano alternativa; Ceccarelli e Russini con l’ex Piccolo valida alternativa alle spalle dell’unica punta Sipos.

Arbitro dell’incontro sarà Filippo Giaccaglia di Jesi. Calcio d’inizio alle 15.

Di seguito l’attuale rosa del Catania. Per ciascun calciatore, tra parentesi, provenienza, anno di nascita, presenze e reti relative alla stagione 2020/2021 (play-off, play-out e Coppe escluse).

CATANIA – Allenatore: Francesco Baldini

PORTIERI

Andrea Sala (Proveniente dall’Arezzo – 1993) (38/-43)

Giuseppe Stancampiano (Proveniente dal Livorno – 1987) (21/-29)



DIFENSORI

Alessandro Albertini (Confermato – 1994) (24/0)

Luca Calapai (Confermato – 1993) (34/2)

Claiton (Confermato – 1984) (22/1)

Luca Ercolani (Proveniente dal Carpi – 1999) (16/0 + 5/0 nel Manchester United U23)

Juan Monteagudo (Proveniente dal Nueva Chicago – 1995) (6/0)

Salvatore Pino (Proveniente dalla Lazio – 2002) (2/0 nella Primavera)

Giovanni Pinto (Confermato – 1991) (26/0)

Paolo Ropolo (Proveniente dal Pontedera – 1993) (10/1)

Andrea Zanchi (Confermato – 1991) (22/1)



CENTROCAMPISTI

Kevin Biondi (Proveniente dal Pordenone – 1999) (12/0 + 19/0 nel Catania)

Riccardo Cataldi (Proveniente dal Napoli – 2001) (15/3 nella Primavera)

Giulio Frisenna (Proveniente dal Licata – 2002) (21/1)

Jean Greco (Proveniente dal Torino – 2001) (28/3 nella Primavera)

Mariano Izco (Confermato – 1983) (21/0)

Luis Maldonado (Confermato – 1996) (26/2)

Alessandro Provenzano (Proveniente dall’Imolese – 1991) (32/2)

Giacomo Rosaia (Confermato – 1993) (29/0)

Andrea Russotto (Confermato – 1988) (13/4 + 13/3 nella Cavese)



ATTACCANTI

Gabriel Bianco (Proveniente dal Fc Messina – 2002) (18/1 + 5/0 nell’Acireale)

Tommaso Ceccarelli (Proveniente dal Feralpisalò – 1992) (37/7)

Felipe Estrella (Proveniente dal Genoa – 2001) (22/8 nella Primavera)

Luca Moro (Proveniente dalla Spal – 2001) (8/0 + 22/8 nella Primavera)

Antonio Piccolo (Confermato – 1988) (11/2)

Simone Russini (Proveniente dal Cesena – 1996) (36/5)

Leon Sipos (Proveniente dal Nk Istra – 2000) (9/0)

CEDUTI NEL CORSO DELLA STAGIONE

Antonio Giosa (D) (Confermato e poi ceduto al Lumezzane – 1983) (0/0)

Reginaldo (A) (Confermato e poi ceduto al Picerno – 1983) (0/0)

Arrivi: A.Sala (por, 93, Arezzo); G.Stancampiano (por, 87, Livorno); L.Ercolani (dif, 99, Carpi); J.Monteagudo (dif, 95, Nueva Chicago); S.Pino (dif, 02, Lazio); P.Ropolo (dif, 93, Pontedera); K.Biondi (cen, 99, Pordenone); R.Cataldi (cen, 01, Napoli); G.Frisenna (cen, 02, Licata); J.Greco (cen, 01, Torino); A.Provenzano (cen, 91, Imolese); G.Bianco (att, 02, Fc Messina); T.Ceccarelli (att, 92, Feralpisalò); F.Estrella (att, 01, Genoa); L.Moro (att, 01, Spal); S.Russini (att, 96, Cesena); L.Sipos (att, 01, Istra)

Partenze: A.Confente (por, 98, Vicenza); M.Martinez (por, 95, Triestina); A.Santurro (por, 92, Udinese); A.Giosa (dif, 83, Lumezzane); S.Sales (dif, 88, Team Altamura); T.Silvestri (dif, 91, Modena); D.Tonucci (dif, 88, Juve Stabia); J.Dall’Oglio (cen, 92, Palermo); N.Welbeck (cen, 94, Catanzaro); M.Di Piazza (att, 88, Fidelis Andria); F.Golfo (att, 94, Vibonese); K.Manneh (att, 98, Perugia); Reginaldo (att, 83, Picerno); M.Sarao (att, 89, Gubbio); M.Volpe (att, 97, Viterbese); A.Vrikkis (att, 01, Manzanese)