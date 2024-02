Turris-Foggia, accesa rivalità e incidenti all'andata con tre arresti: ritorno si gioca a porte chiuse

Quest'oggi il Prefetto di Napoli, il mattinatese Michele Di Bari, ha disposto la chiusura dell'impianto al pubblico per la gara Turris-Foggia, valida per il campionato nazionale di Lega Pro in programma domenica 11 febbraio.

Il provvedimento è stato emesso su analogo parere della Questura, in considerazione delle valutazioni espresse dal Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive che, con determina del 1° febbraio scorso, ha evidenziato l’accesa rivalità tra le due tifoserie, sfociata in passato in gravi incidenti, da ultimo in occasione della gara d’andata del campionato in corso tenutasi allo Zaccheria il 1° ottobre 2023, che portò all'arresto di tre persone e a quattro provvedimenti Daspo.

In particolare, si era trattato di lanci di artifici pirotecnici, grossi petardi ed altri oggetti pericolosi ad opera di un gruppo di tifosi foggiani contigui al mondo Ultras, con l'obiettivo di aggredire i supporter ospiti durante la fase di transito e trasferimento degli stessi presso lo stadio comunale di Foggia.