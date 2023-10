Disordini e lancio di petardi prima di Foggia-Turris: arrestati tre supporter rossoneri

Disordini e lancio di petardi prima della partita Foggia - Turris, identificati e arrestati gli autori delle condotte criminose. Gli agenti della Digos della questura di Foggia, infatti, sono riusciti a ricostruire i fatti che hanno anticipato la partita, svoltasi lo scorso 1° ottobre, allo stadio 'Zaccheria'.

In particolare, si è trattato di lanci di artifici pirotecnici, grossi petardi ed altri oggetti pericolosi ad opera di un gruppo di tifosi foggiani contigui al mondo Ultras, con l'obiettivo di aggredire i supporters ospiti durante la fase di transito e trasferimento degli stessi presso lo stadio comunale di Foggia.

L’immediato intervento della polizia, impiegato nell’attività di scorta dei tifosi campani, ha impedito che la situazione degenerasse ulteriormente, scongiurando gravi conseguenze per l’ordine pubblico. Le indagini compiute dai poliziotti hanno permesso di procedere all’arresto in flagranza differita di 3 supporters foggiani, ritenuti responsabili, a vario titolo ed in concorso tra loro, delle violazioni previste dalla cosiddetta normativa antiviolenza negli stadi.

Gli stessi sono stati posti agli arresti domiciliari a disposizione dell’autorità giudiziaria. Emesso altresì il provvedimento di Daspo della durata di 3 anni con obbligo di firma per 1 anno. In corso ulteriori approfondimenti investigativi finalizzati all'identificazione di altri individui che avrebbero partecipato agli scontri avvenuti all’esterno dello stadio comunale Pino Zaccheria prima della partita di calcio Foggia-Turris.