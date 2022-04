Botta trascina l'Audace, Francavilla battuto: la serie C è a un passo

Un punto per poi dare inizio alla festa. L’Audace Cerignola espugna anche il ‘Fittipaldi’ di Francavilla sul Sinni, battendo 1-0 il Francavilla, secondo in classifica, e portando a 14 le lunghezze di vantaggio sulla prima delle inseguitrici. Un vantaggio pressoché incolmabile, quando mancano cinque giornate al termine del campionato e che avvicinano sempre di più la squadra di Michele Pazienza all’agognata promozione in serie C.

È bastato un gol di Botta al 44’ del primo tempo, perfettamente imbeccato da Giacomarro. Nella ripresa, l’Audace resiste al ritorno dei padroni di casa che colgono anche una traversa con Cristallo.

Per il Cerignola si tratta del 31esimo risultato utile consecutivo e della quinta vittoria di fila. Domenica con il Bitonto al ‘Monterisi’ il primo match point.