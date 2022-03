Buon punto casalingo per il San Marco di mister Marcello Iannacone che viene raggiunto nel finale dall'Unione Calcio Bisceglie, avversario di altra caratura, ma che ha faticato per non prenderle al "Tonino Parisi". Eppure sono proprio i biscegliesi a passare in vantaggio nel primo tempo grazie a un gol di Camporeale, lesto a deviare una punizione di Stella. Nella ripresa il San Marco fa la voce grossa e ribalta il risultato prima con Bevilacqua e poi con un eurogol di Dimonte. Ci pensa poi Dipierro, nel finale, a ristabilire la parità con un colpo di testa. Invariata la classifica dei celestegranata che hanno sempre un punto in meno della terz'ultima, il Canosa reduce dal pareggio esterno a San Severo.