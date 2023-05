Gioia grossa per l'impresa del Foggia, Canonico: "Quando si è uniti, nessuna impresa è impossibile"

"Ringrazio i tifosi per il meraviglioso sostegno garantito alla squadra. In campo contro l’Audace Cerignola non c’era un dodicesimo calciatore qualunque, c’era un campione con una forza ed un cuore ineguagliabile: il tifo dei foggiani". Così commenta il presidente del Foggia Nicola Canonico a margine della vittoria dei rossoneri allo 'Zaccheria' contro il Cerignola per 3-0, punteggio maturato nel recupero grazie al quale i satanelli hanno ottenuto il pass per i quarti di finale dei playoff.

Dichiarazioni di giubilo che arrivano pochi giorni dopo quelle attraverso le quali stigmatizzò l'assalto al pullman dei calciatori di ritorno dalla trasferta del 'Monterisi', che sembrava aver compromesso il cammino negli spareggi promozione. In quella occasione il presidente aveva invitato la piazza a riempire lo Zaccheria e a sostenere la squadra.

Detto fatto, la vittoria è arrivata, al termine di una serata al cardiopalma: "Quando si è uniti, nessuna impresa è impossibile. I tifosi foggiani meritano il massimo e la squadra non si è risparmiata e ha saputo onorare la maglia che indossa. Continuiamo così e stringiamoci con crescente entusiasmo e calore intorno al Mister Delio Rossi a cui chiediamo tutti di farci vivere un sogno".