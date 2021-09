Obiettivo salvezza per lo Sporting Apricena. Il presidente Trombetta invita l'imprenditoria locale a sostenere la squadra

Un cantiere ancora aperto, nessuna amichevole precampionato disputata e una stagione iniziata in ritardo. L’Apricena affronterà domenica al “Madrepietra Stadium” il più quotato Foggia Incedit, tra le accreditate alla vittoria del campionato di Promozione. Sfumato il ripescaggio in Eccellenza, lo Sporting è ripartito dal nuovo allenatore Ciro Mennella in panchina. E il mister si è messo subito a lavorare a testa bassa. Domenica scorsa, in Coppa Italia di categoria, i “blaugrana” dell’Alto Tavoliere hanno comunque tenuto botta al cospetto di un Lucera i cui componenti della rosa si conoscono praticamente a memoria. Protagonista assoluto del primo tempo il portiere Marco Casano, 44 primavere sulle spalle, capace di parare due rigori in cinque minuti al lucerino Ricciardi. L’Apricena è poi riuscito addirittura a passare in vantaggio a inizio ripresa. Poi sono emersi i valori reali in campo e soprattutto il lavoro svolto in precampionato dai biancazzurri lucerini che hanno avuto la meglio grazie a una doppietta di Ferrantino (autentico eurogol quello del momentaneo pareggio, ndr) e alla rete di De Rita quando l’arbitro stava per portare il fischietto alla bocca per decretare la fine delle ostilità. Insomma: Apricena vivo e ostico che venderà sicuramente cara la pelle contro i rossoblù foggiani. Intanto sul fronte societario il presidente Antonello Trombetta lancia l’appello agli imprenditori locali per sostenere ulteriormente lo Sporting. L’obiettivo da centrare, quest’anno, sarà quello della salvezza. Obiettivo più agevole da centrare se si uniranno le forze.