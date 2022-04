Lucera travolto dal Don Uva

Squadra in casa

Squadra in casa Don Uva

Il Lucera ha ormai mollato. Acquisita con ampio anticipo la salvezza resta l'amaro in bocca per un ultimo scorcio di stagione decisamente deficitario. Oggi altra sonora sconfitta rimediata dai lucerini a Bisceglie contro il Don Uva. I padroni di casa si impongono 5-1. In vantaggio al 17' con Conte su rigore, raddoppiano con Uva al 28'. Nella ripresa a segno D'Addato su rigore al quarto d'ora, poker di Preziosa al 19'. Il Lucera segna il gol della bandiera al 23' con Lopez ma i biscegliesi chiudono la contesa al 40' ancora con D'Addato. Il Lucera resta a metà classifica a 36 punti.