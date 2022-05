Il Pietramontecorvino chiude con onore a Termoli

Un pareggio di fine stagione, classico epilogo quando si affrontano due squadre che nulla hanno più da chiedere al campionato. E così il Pietramontecorvino di mistrer D'Angelo brinda alla salvezza ampiamente raggiunta in anticipo sul campo della capolista Termoli, neopromossa in Serie D. Rizzelli per i rossoneri dei Monti Dauni e Carnevale per i termolesi nel tabellino dei marcatori. Il Pietramontecorvino chiude dunque il campionato al settimo posto a 45 punti frutto di 13 vittorie e 6 pareggi. Undici le sconfitte subite per un totale di ben 71 gol realizzati ma anche 58 incassati. Le statistiche dei gol messi a segno e subiti, però, sono "gonfiate" un po' per tutte le squadre del torneo che, domenica dopo domenica, hanno avuto modo di sommergere di gol la povera Altilia Samniun, ultima in classifica con 259 gol incassati. Il Castel di Sangro ne ha subiti ben 101. L'Isernia ne ha segnati 129, il Termoli 104, il Venafro 102.