Il Cerignola fuori dalla Coppa Italia di Serie D

L'Audace Cerignola esce dalla Coppa Italia di Serie D. Al "Monterisi" passa la Torres ai calci di rigore. La lotteria finisce 9-8 per i sardi dopo il due pari dei 90 regolamentari. A segno Ruocco per gli ospiti al 13', subito rintuzzato da Malcore tre minuti dopo. Nella ripresa identico copione con Antonelli a portare in vantaggio i sassaresi e Russo a pareggiare i conti per i cerignolani. Ai rigori, a oltranza, è fatale quello per i gialloblu da parte di Tricarico. Amaro in bocca per mister Michele Pazienza e patron Danilo Quarto che, evidentemente, ci tenevano ad arrivare in finale. Poco male, il meglio è stato fatto con la promozione in Serie C. Ora la naturale flessione con i cerignolani che, in campionato, hanno già impattato 2-2 sul campo del Rotonda e non hanno potuto disputare l'incontro casalingo di domenica scorsa contro il Brindisi a causa del vero e proprio alluvione che ha travolto la città del Basso Tavoliere. Restano San Giorgio, Sorrento e il recupero contro i brindisini per chiudere comunque in bellezza la stagione.