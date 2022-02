Foggia Incedit in scioltezza: Football Acquaviva battuto

Foggia Incedit vittorioso in casa contro il Football Acquaviva per 3-1. I "canarini" di mister Enrico La Salandra replicano l'ottima prova di Coppa Italia di categoria contro la Nuova Spinazzola battuto per 5-1 grazie ai "gol flash" di Bruno dopo pochi istanti direttamente dal cerchio di centrocampo, poi di nuovo Bruno, Gonzalez, Montemorra e ancora Gonzalez. Ieri è invece toccato a Ferrantino, Gonzalez e Garbetta liquidare la pratica barese nel secondo tempo. Per l'Acquaviva gol della bandiera su calcio di rigore a risultato ormai ampiamente acquisito per i foggiani che tengono la scia della capolista Polimnia, ancora distante però cinque punti.