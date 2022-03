Il Foggia Incedit vince facile contro l'ultima in classifica

Tutto facile per il Foggia Incedit che liquida la pratica Fesca Bari per 3-1. Garbetta e Montemorra nel primo tempo, Riefolo nel secondo, regalano i tre punti a mister Enrico La Salandra. I "canarini" si piazzano al quarto posto, superano il Bitritto Norba battuto dalla Nuova Spinazzola, terza in classifica. Seconda piazza ancora ampiamente raggiungibile con l'Arboris Belli che dista solo due lunghezze. I rossoblu hanno 47 punti in classifica e, soprattutto, si apprestano a disputare la finale di Coppa Italia di categoria contro l'Avetrana dopo aver battuto di misura, in settimana, il Bitritto con un gol di Ferrantino.