Campobasso-Foggia 1-1: le pagelle dei rossoneri

Settimo pareggio stagionale per il Foggia di Zeman che al 'Nuovo Romagnoli' di Campobasso non va oltre l'1-1. Risultato frutto di un buon primo tempo a cui, purtroppo, non ha fatto seguito una ripresa dello stesso tenore. Il gol di Liguori all'inizio della seconda frazione ha cambiato l'inerzia del match che aveva visto per un tempo i rossoneri nettamente superiori. Nel Foggia, migliore in campo ancora Alexis Ferrante, all'ottavo centro stagionale. Male i centrali difensivi, in particolare Di Pasquale, oltre al portiere Volpe, subentrato ad Alastra e protagonista in negativo sul gol dei padroni di casa. Stavolta i cambi di Zeman non hanno portato benefici alla squadra.

CAMPOBASSO (3-4-3) Raccichini 6; Sbardella 6 (36’st Martino s.v.) Dalmazzi 6 Magri 7; Fabriani 6 Persia 5,5 (25’st Tenkorang 6) Ladu 5,5 (16’st Giunta 6), Pace 5,5 (16’st Vanzan 6); Vitali 5,5 Rossetti 6 (36’st Parigi s.v.) Liguori 6,5. A disposizione: Zamarion, Coco, Nacci, Emmausso, Martino, De Biase, Parigi. Allenatore: Cudini 6,5

FOGGIA (4-3-3) Alastra 6 (34’pt Volpe 5); Garattoni 5,5 Sciacca 5,5 Di Pasquale 4,5 Nicoletti 6,5 (30’st Di Jenno 6); Garofalo 5,5 (17’st Ballarini 5,5) Petermann 5 Gallo 6 (30’st Rizzo Pinna 5,5); Tuzzo 5,5 (17’st Merkaj 5,5) Ferrante 7 Martino 6. A disposizione: Volpe, Girasole, Di Jenno, Maselli, Rizzo Pinna, Vigolo. Allenatore: Zeman 6

Arbitro: Panettella di Gallarate 5