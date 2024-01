Calciomercato, il Foggia saluta Garattoni: ufficiale il trasferimento all'Entella

Serie C Girone C

Alessandro Garattoni è un nuovo giocatore della Virtus Entella. L'ormai ex terzino ed ex capitano del Foggia si trasferisce a titolo definitivo, nell'ambito della trattativa che ha portato Simone Tascone in Capitanata.

Si conclude dopo due anni e mezzo l'avventura del laterale destro romagnolo classe 1998. Giunto a Foggia nell'estate del 2021 con Zdenek Zeman in panchina, ha totalizzato 86 presenze tra campionato, coppa italia di Serie C, Coppa Italia nazionale e playoff Serie C, mettendo a referto 9 reti. Ben 8 le ha realizzate nella scorsa stagione, la più importante dal punto di vista realizzativo. Designato capitano all'inizio della stagione in corso, Garattoni non ha ripetuto le grandi prestazioni del campionato scorso: 16 presenze e 1 gol il suo score stagionale.

A Chiavari ritroverà mister Fabio Gallo, con cui ha vissuto il suo miglior momento in maglia rossonera, nonché l'ex Davide Petermann.

(Ph. entella.it)