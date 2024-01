Calciomercato, arriva il nuovo portiere: ufficiale l'ingaggio di Perina

È Pietro Perina il nuovo portiere del Foggia. L'estremo difensore classe 1992 ha firmato un contratto che lo legherà al club rossonero fino a giugno 2025. Un colpo inaspettato, almeno fino a un paio di giorni fa, quando sembrava tutto fatto per l'ingaggio di Jacopo Furlan dal Perugia. Affare che sarebbe saltato per sopraggiunti problemi familiari.

Il club rossonero ha dunque virato subito su Perina, portiere classe 1992 nato ad Andria, cresciuto calcisticamente nelle giovanili della Fortis Trani e del Bari. Nel 2011 l'approdo nella serie cadetta con il Bari, prima dei trasferimenti a Martina e a Melfi in serie C.

Nel 2015 il ritorno nella serie cadetta con la maglia del Cosenza, Nella stagione successiva passa al Martina Franca militante in serie C e, poi, al Melfi. Nel 2015 il passaggio a Cosenza dove rimane cinque stagioni tra serie B e C, con l'intermezzo di sei mesi nella prima metà del 2018 alla Sambenedetese.

Nel 2020 passa al Vicenza, dove trascorre una stagione in B, per poi passare alla Turris. Con i corallini disputa due stagioni; la scorsa estate, il trasferimento al Monopoli.

Nella sua carriera ha totalizzato 306 presenze. Queste le prime parole del nuovo portiere rossonero: “Sono felice di indossare la maglia rossonera. Conosco la gloriosa storia di questo club e sono pronto ad onorarla con impegno e determinazione. Ho affrontato nel corso di questa stagione in miei nuovi compagni e penso che sia un grande gruppo”.