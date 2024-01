Parte il Cudini-bis, Vacca verso la rescissione: a centrocampo vicino Tenkorang

Serie C Girone C

Poco meno di quaranta giorni. Il tempo intercorso tra l’esonero di Mirko Cudini e il suo ritorno alla guida del Foggia. Quaranta giorni nei quali la situazione tecnica della squadra non è affatto migliorata. Quattro sconfitte in cinque partite – se si includono anche le due gare con Olivieri ufficialmente alla guida della squadra – e una situazione di classifica complicatasi progressivamente fino a diventare assai preoccupante. Il tesoretto rossonero si è pressoché dissolto: soltanto tre punti separano i rossoneri dal quintultimo posto, attualmente occupato dal Monopoli. Quella di accogliere la richiesta dei calciatori di affidarsi a Vacca e, subito dopo, a Coletti, è stata l’ennesima scelta sbagliata del presidente Canonico in una stagione nella quale gli errori non si contano più.

Nelle ore immediatamente successive al tonfo interno con l’Avellino, non sono mancati i rumors circa i nomi dei possibili sostituti. Ma nessun dei profili sondati avrebbe accettato di prendere in consegna una squadra dalle mille incognite tecniche e psicologicamente allo sbando. Per tacere dei termini contrattuali. Difficilmente un allenatore di alto profilo si sarebbe accontentato di un contratto fino al prossimo giugno.

Ecco perché già nella tarda serata di ieri il Cudini-bis ha preso sempre più piede per poi ottenere i crismi dell’ufficialità quest’oggi. Il tecnico marchigiano ha già diretto l’allenamento al quale, com’era immaginabile, non era presente Antonio Vacca. Il centrocampista, che da un mese ha ormai svestito i panni del calciatore, a breve risolverà il contratto che lo lega al club fino al prossimo giugno. Da tempo si mormora circa un futuro nello staff di Roberto De Zerbi al Brighton.

Nelle mani di Cudini c’è il futuro del club, che mai come ora deve pensare esclusivamente a salvare la categoria. Ecco perché la sfida di venerdì contro la Virtus Francavilla, attualmente terzultima, è di capitale importanza.

Il tecnico troverà quattro nuovi elementi, richiesti dai suoi predecessori, ma che potrebbero tornar bene anche per le sue idee di calcio. Magari proprio per quel 4-3-3 che avrebbe voluto provare al suo arrivo in Capitanata e che dovette subito mettere in soffitta a causa del balzano mercato estivo rossonero.

Tuttavia, a Millico, Santaniello, Perina e Tascone si aggiungeranno altri elementi. Uno di questi potrebbe essere Joshua Tenkorang, centrocampista in forza al Lecco, ma di proprietà della Cremonese. Si tratta di una vecchia conoscenza di Cudini, che lo ha già allenato a Campobasso. Il segnale, forse, che in quest’ultima fase del mercato i desiderata del tecnico marchigiano saranno maggiormente presi in considerazione dalla società, più di quanto non sia stato fatto la scorsa estate.

Con l’uscita di scena di Coletti e Vacca è da considerarsi tramontata l’ipotesi di un nuovo assalto a Chiricò, a meno che non giunga un assenso dello stesso Cudini. L’eventuale arrivo di Tenkorang non sarebbe il solo. Si prevedono almeno altri due innesti tra difesa e attacco, ma sul prosieguo del mercato incideranno anche le uscite.