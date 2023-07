Dopo Di Pasquale, va via anche il suo vice: Petermann passa all’Entella

Se ne va dopo aver totalizzato 85 presenze condite da 13 gol (l’ultimo dei quali, nella semifinale di andata dei playoff contro il Pescara) e 9 assist. È lo score del biennio di Davide Petermann, che lascia Foggia dopo due stagioni.

Andrà a giocare nella Virtus Entella, che ne ha da poco ufficializzato l’ingaggio – con tanto di foto con la nuova maglia – a titolo definitivo, annuncio giunto contestualmente a quello del Calcio Foggia 1920.

Petermann è la seconda cessione pesante in casa Foggia, che segue quella di Davide Di Pasquale, passato all’Arezzo. Il caso ha voluto che i protagonisti siano il capitano e il vice capitano della stagione appena passata agli archivi.

"Purtroppo la mia avventura a Foggia sta per terminare, non entro nei dettagli e a parte questo, quello che ci tengo a dire sopratutto è Grazie. grazie perché Foggia per me è stata casa, grazie perché tutti voi avete qualcosa di speciale, grazie perché mi avete fatto sentire il vostro amore e la vostra passione giorno dopo giorno. Foggia ti entra dentro, Foggia è adrenalina, Foggia è caos, Foggia è amore, Foggia è unione, Foggia è semplicemente qualcosa di unico. Almeno per me è stato così, lascio a Foggia un grande pezzo del mio cuore e non dimenticherò mai nulla di questi 2 anni passati insieme.. Spero di avervi reso sempre orgogliosi di vedermi con la vostra maglia addosso", scrive Petermann in un messaggio rivolto alla piazza.

"Rimane il grande rammarico per non avere realizzato il sogno di salire in serie B, ci è mancato veramente poco, ma credo e spero rimanga in tutti voi tifosi l’immagine di una squadra che nonostante mille difficoltà ci ha messo il 110% in tutto e per tutto. Sentivamo il bisogno di regalare un sogno ad una città intera che vive per ì propri colori dalla mattina alla sera. Spero - conclude il centrocampista - che questo sogno si possa realizzare presto, spero di poter vedere una città in festa, spero che Foggia abbia la possibilità di avere di più di quel che ha. Io sono e sarò sempre un vostro tifoso in più, e non dimenticherò mai nulla della città e di voi che avete reso 2 anni della mia vita emozionanti come non mai. Grazie, grazie, grazie di tutto. Per sempre, ZaFó!".