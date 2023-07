Calciomercato, capitan Di Pasquale lascia Foggia: ufficiale il passaggio all'Arezzo

Comincia con una cessione pesante il mercato (fin qui pressoché immobile) del Foggia. A uscire, a titolo definitivo, è il difensore e capitano rossonero Davide Di Pasquale, ceduto all'Arezzo. Un trasferimento giunto - come si legge nella nota ufficiale pubblicata sul sito del club - una volta "appresa la volontà del calciatore di trasferirsi".

Di Pasquale lascia Foggia dopo due stagioni nelle quali ha totalizzato 55 presenze in gare ufficiali e 4 gol. Arrivato in Capitanata nell'estate del 2021, è diventato presto il leader del reparto difensivo rossonero formando con Giacomo Sciacca una affiatata coppia difensiva nel 4-3-3 di Zdenek Zeman. Nella scorsa stagione, dopo il rinnovo del contratto, Di Pasquale è stato nominato capitano rossonero: 23 le gare in campionato, 5 nei playoff conclusisi con l'amaro epilogo di Lecco. Il giorno successivo, il vergognoso atto criminale contro l'auto del calciatore, raggiunta da diversi colpi d'arma da fuoco. Episodio che potrebbe aver spinto il giovane a chiedere il trasferimento.