Calcio Foggia, il Convitto Bonghi segnala inadempienza ma il caso è già rientrato: "Bonifico effettuato"

Tutto già rientrato. Nessuno ‘sfratto’ e nessun convittore ‘costretto’ a pagare la retta per proseguire la permanenza. Un nuovo caso riguardante i ragazzi del settore giovanile – dopo quello del campo di Troia – che però si è subito sgonfiato. Il riferimento è alla inadempienza del Calcio Foggia 1920 nei confronti del Convitto ‘Bonghi’ di Lucera, dove risiedono e frequentano la scuola alcuni ragazzi del settore giovanile.

Lo scorso 6 maggio, il Rettore-Dirigente scolastico Matteo Capra ha inviato una lettera ai genitori/tutori dei convittori tesserati con il Foggia e per conoscenza allo stesso club rossonero informando loro circa l’inadempienza della società rispetto al pagamento della terza rata retta 2022/2023 (800 euro per ogni convittore).

Nella missiva il dirigente comunicava che i ragazzi non avrebbero potuto rientrare e/o permanere in convitto a decorrere dall’8 maggio, lasciando però la possibilità alle famiglie di provvedere eventualmente al pagamento della singola rata retta: “È inutile dire che l’immediato pagamento della 3^ rata retta da parte dei singoli convittori entro il giorno 7 maggio 2023 permetterà la prosecuzione della permanenza in convitto”.

La notizia ha cominciato a circolare soprattutto sui social nella giornata di ieri, quindi quasi una settimana dopo la comunicazione del preside. Ma il caso è già rientrato, come lo stesso dirigente ha spiegato a FoggiaToday: “C’è stato un ritardo di qualche giorno, ma è stato già tutto sistemato. La società ha già effettuato il bonifico, i ragazzi sono rimasti nel convitto e ora sono tranquillamente a scuola”.

“Siamo nell’amministrazione pubblica – ha aggiunto il dirigente – e quando ci esponiamo per le somme ci deve essere una copertura. Dopo la mia sollecitazione è stato subito inviato il bonifico, ma non si è trattato di un ritardo notevole”.