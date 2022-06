C'è un'offerta per il Foggia, ma Canonico la boccia

"Ora andiamoa avanti". È il commento con cui il presidente Nicola Canonico chiude la nota nella quale annuncia l'arrivo di un'offerta per l'acquisizione della Corporate (detentrice dell'80% del Foggia). L'offerta, formulata nella giornata di ieri, è stata rigettata al mittente dal patron rossonero.

Non sono noti né i dettagli ("che per motivi di riservatezza non posso svelare"), né il nome del gruppo interessato, anche se è facile immaginare che si tratti della Fortore Energia. Ciò che conta, è che il presidente del club di viale Ofanto abbia rifiutato: "Per quanto mi riguarda è assolutamente inaccettabile, in quanto non tiene minimamente in considerazione quanto da me sottolineato pubblicamente con assoluta chiarezza nel comunicato stampa del 29 maggio 2022".

Il riferimento è alla sua "intenzione di non guadagnare nemmeno un euro da questa eventuale cessione", a patto che il potenziale acquirente corrispondesse al socio di maggioranza i costi sostenuti nel corso della stagione 2021/22, ovvero 2,7 milioni di euro.