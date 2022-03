Rammarico Torremaggiore: dal 3-1 al 3-3 contro il Maronea

Pirotecnico 3-3 al "San Sabino" dove l'Atletico Torremaggiore si è fatto recuperare l'iniziale 3-1 dal Maronea in uno scontro diretto in chiave salvezza. "La miglior prestazione stagionale - commenta mister Luigi Acquafresca - sotto il piano dell'impegno, della coralità e della manovra". I torremaggioresi passano però in svantaggio al sesto. Il pareggio dei padroni di casa arriva poi con Donatacci mentre Avellino successivamente porta in vantaggio i locali. Nella ripresa è ancora Avellino a siglare il 3-1 ma poi il Maronea riapre la partita alla mezz'ora su rigore e cinque minuti dopo perviene al pareggio con un gran tiro dalla distanza.