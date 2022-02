"Miramaro" per il Manfredonia. Passa il Canosa di rigore

Il ritorno al Miramare per il Manfredonia non è stato festeggiato a dovere. Dopo tanto tempo trascorso a disputare le proprie gare casalinghe sul "neutro" di Monte Sant'Angelo, la squadra di mister Franco Cinque perde per 1-0 contro il Canosa che passa 23' con un calcio di rigore messo a segno da Kone. I sipontini, peraltro, perdono Salvemini per espulsione nella prima frazione di gioco. In classifica, tuttavia, la situazione è tranquilla, con un buon distacco dalla zona calda è in una zona in cui sono concentrare cinque foggiane in 6 punti.