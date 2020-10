Calcio Foggia: Marco Marchionni sarà il nuovo allenatore

È Marco Marchionni l'uomo scelto da Ninni Corda per il dopo Maiuri. L'ex ala destra di Empoli, Parma e Juventus siederà sulla panchina del Foggia.

24 presenze in nazionale, da calciatore, tra Under 21 e Nazionale maggiore, Marchionni è alla prima esperienza come tecnico, dopo aver ricoperto per due anni il ruolo di allenatore in seconda nella Carrarese guidata da Silvio Baldini. Con lui ci dovrebbe essere anche Gianluca Festa, ex difensore di Cagliari, Inter e Roma, con esperienze (non fortunatissime) sulle panchine di Cagliari, Como e Larissa.

Sempre nella giornata di oggi si attendono le ufficialità dei calciatori Mattia Zennaro - classe 2000, scuola Genoa, reduce dall'esperienza in B con il Venezia - e Jens Naessens, 29enne attaccante belga, ex Westerlo.