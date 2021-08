Il Foggia segna 4 gol al Ticino nell'allenamento congiunto. La squadra di Zeman si prepara ad incontrare il Pavia

Ferrante, doppietta, Merola e Merkaj gli autori delle reti rossonere. A disposizione i tagliandi per il match con il Pavia, in programma il 9 luglio alle 18, presso lo Stadio Fortunati

Finisce con il risultato di 4-2 l’allenamento congiunto che il Foggia ha disputato ieri pomeriggio contro l’R.G. Ticino. Ferrante, doppietta, Merola e Merkaj gli autori delle reti rossonere.

Nel primo tempo Zeman ha schierato Alastra tra i pali, Martino, Garofalo, Nicoletti e Di Jenno in difesa, Rocca Petermann e Gallo a centrocampo, Merkaj, Vigolo e Curcio, a cui Zeman ha consegnato la fascia da capitano, in attacco. La prima frazione di gioco finisce 1-1 grazie ad un gol di Merkaj che dal limite destro dell’area avversaria rientra verso il centro e incrocia di sinistro nell’angolo opposto. Il pareggio Ticinese arriva in una azione confusa ed in maniera fortuita.

Nella ripresa nel Foggia Alastra, Di Jenno, Gallo, Vigolo e Curcio lasciano il posto a Dalmasso, Pompa, Rizzo Pinna, Ferrante e Merola. Dopo due buone occasioni per Ferrante e Nicoletti l’R.G. Ticino passa in vantaggio con Zaffiro. Immediata reazione rossonera che prima pareggia con Merola, che dopo un doppio dribbling sulla sinistra con il destro trova l’angolo opposto, e poi passa in vantaggio con Ferrante che approfitta di un retropassaggio avversario. Il 4-2 finale arriva sempre dai piedi di Ferrante che servito centralmente da Rizzo Pinna chiude la gara.

Intanto sono a disposizione i tagliandi per il match con il Pavia, in programma il 9 luglio alle 18, presso lo Stadio Fortunati. Per i tifosi rossoneri sono stati riservati i settori Distinti e le Tribune Ticino Sud e Nord. Si ricorda inoltre che per per l’accesso allo stadio Fortunati è obbligatorio essere in possesso del Green Pass (anche con solo prima dose registrata) o di un tampone negativo effettuato nelle 48 ore precedenti l’evento (capienza max 2000 unità).