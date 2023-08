Soph, il talento 15enne di Foggia che incanta le giurie dei concorsi: ora sogna Sanremo e XFactor

Sophia Renna, nome d’arte Soph, è una giovane quindicenne che frequenterà la terza classe del liceo Poerio all’indirizzo musicale. La sua passione è nata da piccolina quando faceva le recite ma anche perché cantava spesso con la mamma in casa. È riuscita a farsi conoscere grazie ad alcuni concorsi nazionali e pubblicando contenuti cover su Tik Tok e Instagram, il cui nickname su entrambi i social è @ssoph.music.

Ha iniziato a partecipare a concorsi nazionali nel 2020 con Tour Music Fest. Nel 2022 partecipò a The Coach, una trasmissione televisiva che viene trasmessa su 7gold, arrivando in finalissima. Quest’anno ha vinto tre borse di studio partecipando all’ottavo festival artistico di Apricena e arrivando prima classificata vincendo una borsa da 500 euro. Ha partecipato al premio Apulia Voice arrivando seconda classificata e vincendo il premio per la miglior interpretazione. Ha anche vinto il concorso Musin Voice di Torremaggiore il premio è stato una borsa di studio da 1000 euro. Il suo sogno è quello di partecipare ad XFactor.

Un altro dei suoi sogni è proprio quello di cantare sul palco dell’Ariston a Sanremo e, proprio per questo si sta impegnando a scrivere qualche inedito. Ha delle belle persone che sono sempre affianco e la supportano, è molto socievole e la maggior parte delle amicizie le ha conosciute durante i concorsi. Ha vinto il 26esimo festival Voci d’Oro nella categoria junior. Il 27 agosto è stata invitata, sempre tramite voci d’oro, a Cinecittà World dove si è tenuto 'Champion of Champion', concorso in cui si sono esibiti tutti i vincitori di Voci d’Oro, vincendo il premio della critica.

Il 28 agosto ha preso parte alle semi finali di Nycanta dove il 1° settembre le verrà comunicato l’esito. Prende anche lezioni di canto private con Sarah Sportaiuolo da quasi quattro anni e studia canto pop e adesso si sta cimentando nel blues. A livello di accompagnamento studia pianoforte e suona anche chitarra e ukulele. È una finalista nazionale a Fuoriclasse, oltre anche al concorso 'Rumore' dedicato a Raffaella Carrà.