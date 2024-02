Corsa da Pietra a Lucera dopo un brutto incidente domestico: “Il Lastaria è fondamentale per noi”

Lancia un appello alle istituzioni una cittadina dei Monti Dauni, soccorsa all’ospedale Lastaria di Lucera dopo un incidente domestico: “Per noi residenti nei paesini limitrofi diventa un punto importante di immediato soccorso per evitare di aggiungere altri chilometri all'arrivo a Foggia, perché a me è andata bene, e non avevo subito un grave incidente, ma il mio pensiero va a coloro ai quali capita qualcosa di più grave e la distanza e la professionalità dei primi soccorsi sono importantissimi”.

È Daniela, che vive a Pietramontecorvino, ad affidare la sua testimonianza alla redazione di FoggiaToday: “Ieri (sabato 10 febbraio 2024) ho avuto un incidente domestico, mentre lavavo a terra. Per strizzare bene il mocio nel secchio, si è spezzato il manico tra le mie mani. Il mio dito indice della mano destra si è infilato a metà nel buco della rottura e il mio polpastrello è rimasto appeso al dito. Immaginate lo spavento. Il sangue era ovunque”.

Un parente l’ha accompagnata subito alla Guardia Medica. Ma “era sabato, e i dottori che presidiano non c'erano”. Così, hanno preferito indirizzarla al Pronto Soccorso.

“Di fretta e furia, siamo arrivati a Lucera (18 km) e al Pronto Soccorso dell' Ospedale Lastaria. Oltre ad esserci molta gente, ho notato da subito una grande empatia da parte degli infermieri che mi hanno tranquillizzata e l'infermiere addetto all'accettazione mi ha addirittura pulito la ferita adeguatamente con una prima fasciatura. Il tempo di attesa è stato veramente pochissimo, nonostante l'affluenza. Devo ringraziare la sensibilità del dott. Maggi e del suo assistente infermiere Marco, innanzitutto per la loro empatia e per la loro professionalità”.

La sua è una storia a lieto fine: “Invito le istituzioni tutte a fare una grande riflessione e immedesimarsi in ognuno di noi residenti nei Monti Dauni limitrofi a Lucera. Salviamo l'ospedale Lastaria. E salviamo le figure professionali che lo rendono un punto importante per la vita e l'assistenza delle persone che necessitano di cure immediate”.