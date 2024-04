Fontane dimenticate, davanti alla stazione uno “stagno senza le rane”: “Non è un bel biglietto da visita”

È ridotta ad un acquitrino la fontana di piazza Vittorio Veneto a Foggia. A segnalarlo è ‘Cambia con Angiola’.

L’ex parlamentare Nunzio Angiola, oggi consigliere comunale e leader del Movimento, definisce la fontana della stazione uno “stagno senza le rane”.

“Senza dubbio non è un bel biglietto da visita per i viaggiatori che arrivano in treno. L’aver svolto i festeggiamenti di venerdì con quella fontana lì, con centinaia di persone che sono arrivate in treno, è un pugno in un occhio. Questo intervento andava fatto con somma urgenza, senza aspettare Godot”, tuona il consigliere di opposizione.

Mentre per i 100 anni la Fontana del Sele si è mostrata in tutto il suo splendore, in piazza Vittorio Veneto non si può dire altrettanto. Da tempo manca la manutenzione e a nulla sono valse le segnalazioni dei residenti del Quartiere Ferrovia.

Ma non è l’unico esempio di degrado e abbandono. Il docente universitario fa notare anche lo stato in cui versa la fontana di piazza Padre Pio.

“Diamoci una regolata, se non ora quando”, afferma Angiola suonando la sveglia, e avverte: “Se la maggioranza non recepirà i nostri suggerimenti, se non capirà che siamo collaborativi e costruttivi, ma solo a certe condizioni e cioè che ci inizino ad ascoltare, allora saremo martellanti e inflessibili”, promette.