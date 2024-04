'Giungla' in via Ilaria Alpi: “Abbiamo paura di topi e serpenti”

“Non abbiamo più il diritto di fare una semplice passeggiata con la famiglia per paura di topi e serpenti”. A scriverlo alla redazione di FoggiaToday è un residente di via Ilaria Alpi. Lamenta l’assenza di manutenzione del verde nell’area che ospita i campetti di calcio.

Un parco abbandonato all’incuria, stando alla segnalazione. “Ci è stato detto più volte che questa è ‘zona bianca’, ovvero una zona che non è stata mai appaltata a nessuna impresa di pulizia. Io, però, le tasse le pago al Comune di Foggia. In questo caso non siamo zona bianca?”, si domanda il cittadino.

E sempre dalla zona della Macchia Gialla arriva un’altra segnalazione. Nella foto in basso, ingombranti abbandonati accanto ai cassonetti e bidoni stracolmi di rifiuti, che un cittadino interpreta con una sola parola: “degrado”.