Parchimetri 'succhiasoldi', piovono le lamentele: "Il costo della sosta è a piacere?"

Piovono lamentele degli automobilisti, indignati perché a Foggia i parchimetri non solo non danno resto, ma in alcuni casi non prolungano neanche il tempo oltre l’ora.

Le segnalazioni sono ormai all’ordine del giorno e, tramite Pec, i malcapitati provano a rivolgersi anche agli uffici comunali e al gestore, Gps Global Parking Solutions.

Lo ha fatto un utente che ha interpellato il dirigente dell’Ufficio Traffico per chiedere se il costo della sosta tariffata in città sia “a piacere” oppure no.

Il 23 febbraio scorso ,ha inserito nel parchimetro una moneta da 2 euro, dovendo sostare più di un’ora: “Con mia somma sorpresa ho notato - lo confesso, accidentalmente – che potevo sostare solo un’ora invece dell’una e quaranta che avrei potuto fermarmi. Con rabbia, e già pensando a come far ricorso in caso di multa, sono andato via molto amareggiato – racconta -. Parlando, in casa, della disavventura, ho appreso che la stessa cosa era capitata a mia nuora”.

Qualche giorno dopo ha raccontato l’episodio sui social, riscontrato altre esperienze analoghe.

Il 7 marzo scorso, ha parcheggiato nelle vicinanze del Consorzio di Bonifica della Capitanata, ma non è andata meglio: “Dovendo farlo per più di un’ora, memore della precedente ‘disavventura’, ho inserito 1,90 euro: anche in questo caso, lo scontrino segnava solo un’ora mentre un signore che, prima di me, aveva inserito nel parchimetro 2 euro, mi ha chiesto il costo orario della sosta visto che il ticket segnava un’ora”.

Alla luce di quanto esposto, si chiede e domanda a chi di competenza se il costo segnalato sia solo “un’indicazione tanto per scrivere qualcosa”: “Dipende dal parchimetro che si utilizza o dalla fortuna?”.

A margine, l'automobilista aggiunge un suggerimento: “Sarebbe opportuno, onde evitare la ricerca affannosa del parchimetro indicare con, almeno, una freccia la direzione verso la quale muoversi per trovarlo”.

Anomalie e disservizi della sosta tariffata sono oggetto di un’interpellanza presentata dai consiglieri di centrodestra e dal consigliere di maggioranza Pasquale Cataneo.