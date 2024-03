"Anomalie e inadempienze" nella gestione della sosta, parte l'interpellanza: "Servizio inadeguato"

Arrivano finanche a chiedere se “se allo stato, viste le numerose segnalazioni di disservizi e violazioni, ci siano i termini per la risoluzione del contratto” stipulato con la società Gps Global Parking Solutions Spa i consiglieri che hanno presentato un’interpellanza urgente sulla gestione della sosta tariffata.

Il primo firmatario è Claudio Amorese, capogruppo di Fratelli d’Italia, e oltre a tutto il centrodestra, l’ha sottoscritta anche Pasquale Cataneo, consigliere di Italia del Meridione, battitore libero della maggioranza.

L’interpellanza ricalca la denuncia a mezzo stampa in merito a inadempiente contrattuali segnalate dal gruppo dei meloniani.

Hanno spulciato il capitolato speciale d’appalto e il contratto. In primo luogo, contestano che non siano state rispettate le previsioni contrattuali in ordine all’installazione dei parcometri e della segnaletica, che doveva avvenire entro 60 giorni dalla sottoscrizione del contratto e, comunque, secondo quanto previsto dal verbale di consegna del 13 giugno 2023, entro il 28 giugno.

Fanno notare come, per mesi, i parcometri installati non abbiano consentito di pagare con bancomat o tramite App.

Giudicano la segnaletica orizzontale, in particolare nelle zone centrali, “totalmente inadeguata” e lamentano l’omessa vigilanza da parte del Comune di Foggia.

“Gli utenti, in massima parte, corrispondono cifre di gran lunga superiori a quelle dovute”, scrivono i consiglieri. La dicitura ‘Il parcometro non dà resto’ conferma il disservizio.

Da qui l’ipotesi di un presunto “indebito arricchimento”, qualora l’ente verificasse e accertasse quanto segnalato.

“La mancanza di personale a presidio di molte strade previste dall’appalto generale fa, molto probabilmente, derivare, invece, un omesso controllo ed un corrispondente mancato introito per le casse comunali”, evidenziano.

Giudicano inadeguate anche le modalità di gestione del parcheggio interrato Russo. Da capitolato, infatti, erano previste una serie di innovazioni per la gestione automatica anche senza operatore.

E, invece, “non è entrata in funzione la minima automazione in ingresso e uscita, disciplinata con tagliandi cartacei. Inoltre, in violazione delle previste modalità di pagamento al riguardo, ha continuato a prevedere anche il pagamento con moneta contante”.

I consiglieri parlano di “anomalie e inadempienze evidenti” che inficiano un servizio pagato con “tariffe alte e con incrementi per le attuali modalità di impostazione dei parchimetri”, e vogliono sapere quali azioni intende attivare l’Amministrazione per ristabilire il pieno rispetto delle previsioni contrattuali.

Chiedono, inoltre, di recuperare le circa 35 unità di personale licenziate prima dell’avvio del servizio.

“Rimaniamo in attesa di chiarimenti sulle azioni legali messe in campo dall'Amministrazione Episcopo, in termini di diffide e sanzioni, anche ai fini di una eventuale risoluzione contrattuale”, rimarca il primo firmatario, Claudio Amorese.

Nel frattempo, con determina dirigenziale, il Comune di Foggia, proprio in questi giorni, ha provveduto a dare esecuzione ad una previsione contrattuale che consentiva al gestore della sosta di istituire la propria sede presso gli uffici comunali di via Gramsci, al quarto piano, dietro corresponsione di un canone in favore dell’ente pari a 10mila euro annui, comprensivi di utenze.