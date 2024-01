Cambia l'orario dell’autobus, disagi per i lavoratori in zona Asi: “Stare al freddo per 40 minuti non è piacevole”

Si allunga l’attesa dei dipendenti ex Sofim e Leonardo che, a fine turno, sono costretti ad aspettare anche fino a 40 minuti, in aperta campagna, l’autobus per tornare a casa a Carapelle, Orta Nova, Stornarella e Stornara.

Da lunedì 15 gennaio, come puntualmente comunicato da Ferrovie del Gargano qualche giorno prima, la partenza dell’autocorsa ‘Foggia-Sofim-Carapelle-Orta Nova-Stornarella-Stornara’ delle 21.50 è stata posticipata alle 22:15 dalla rotatoria di Via Napoli.

La variazione di orario e percorso ha creato qualche disagio ai lavoratori dei due stabilimenti in zona Asi Incoronata. A segnalare il disguido è proprio un dipendente.

“Per raggiungere il luogo di lavoro e tornare a casa, io e altri colleghi usiamo gli autobus di Ferrovie del Gargano”, racconta, ma dallo scorso 15 gennaio rientrare è più complicato dopo il turno dalle 14 alle 22.

Fino al 12 gennaio, spiega, l'autobus della sera “partiva dallo spiazzale dello stabilimento ex Sofim, adesso Fpt alle 22:05, passava poi per lo stabilimento Leonardo e proseguiva il tragitto con le fermate a Carapelle, Orta Nova, Stornarella, Stornara. Da giorno 15, inspiegabilmente, la fermata di partenza è stata spostata a Foggia in via Napoli, alle 22:15, poi arriva dopo circa 20 minuti presso lo stabilimento ex Sofim, poi Leonardo, per poi proseguire il tragitto per Carapelle, Orta Nova, Stornarella e Stornara. Il problema dei lavoratori – riferisce l’utente - è aspettare in aperta campagna un autobus per circa 30-40 minuti, quando prima l'attesa era al massimo di 10/15. Non si potrebbe richiedere a Ferrovie del Gargano di sdoppiare le due corse? Stare al freddo, in piedi, per 40 minuti, dopo aver lavorato per 8 ore, non è piacevole”.