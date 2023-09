Una vita in musica e parole: è 'Ruba di notte l'amore', il nuovo singolo di Roberta Palumbo

“È la mia vita condensata in musica e parole”. È così che la giovane cantante di Apricena Roberta Palumbo descrive il suo ultimo lavoro discografico, il singolo ‘Ruba di notte l’amore’ che – in contemporanea con l’uscita sui principali digital stores – l’artista presenterà ufficialmente alle 19.30 a Palazzo della Cultura in piazza Federico II il 22 settembre.

“Non è solo il primo lavoro da cantautrice, ma è la mia vita condensata in musica e parole, un dialogo aperto con il pubblico: dalla diagnosi della sclerosi multipla alla rinascita. Un inno alla vita, al coraggio e alla gioia. Perché non è ciò che ci accade a fare la differenza, ma come reagiamo” scrive sui social.

Testo e musica del brano sono stati scritti da Roberta Palumbo e Nicola Giuliani, arrangiamento e registrazione di Nicola Scagliozzi presso F.M.A. Studio con la collaborazione dei musicisti Nando Luceri, Emanuel Castelluccia, Emanuele Filella e Lorenzo D'Erasmo.

Il progetto è stato prodotto dall'associazione ‘Rione Popolare’ di Rocco Gesualdi nell’ambito del travolgente ‘Ballinsé: Festival Internazionale dei balli, dei suoni, della danza e della cultura popolare’ che si svolge ad agosto a Panni e che ha fatto da sfondo alle riprese del video ufficiale di ‘Ruba di notte l’amore’ a cura del regista e videomaker Niki dell'Anno.