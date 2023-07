Lo skyline e il nome del borgo in francoprovenzale: ecco le nuove magliette del Real Celle San Vito

L’amore per la propria terra anche sul campo di calcio. E’ quello che accadrà dalla prossima stagione calcistica per il Real Celle San Vito che indosserà una nuova divisa: sulla maglietta saranno raffigurati lo skyline del piccolo borgo, il simbolo della sfinge e il nome in francoprovenzale del paese ‘Cèlle De Sant’Uìte’.

La scorsa estate, prima dell’inizio campionato, infatti, la squadra cellese ha cambiato il nome da ‘Sfinge Celle di San Vito’ a ‘Real Celle San Vito’ per passare dalla terza categoria foggiana alla terza categoria di Benevento. Un passaggio che è stato effettuato soprattutto per abbattere i costi delle trasferte, diminuendo i chilometri da percorrere.

“Siamo pronti per una nuova sfida carichi di gioia ed entusiasmo – ha dichiarato il capitano e allenatore, Fabio Romano – sarebbe bello raggiungere i play-off, un obiettivo difficile ma sicuramente non proibitivo”. L’anno scorso la squadra ha sfiorato per qualche settimana il sogno play-off. A fine stagione è arrivata settima, a 8 punti da quel quinto posto che avrebbe regalato gli spareggi promozione.

Soddisfazione e speranza per la nuova stagione anche da parte della sindaca Palma Maria Giannini. “Sono davvero compiaciuta – ha detto – che la squadra di calcio, grazie alla nuova divisa esporterà in terra campana il brand del nostro comune. Speriamo che anche per il prossimo campionato troveremo in Campania la stessa ospitalità e la stessa fattiva collaborazione della scorsa stagione”.