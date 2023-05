La ciclabile di viale Europa liberata dai rifiuti, 'Marconi' sempre più green con La Via della Felicità

Muniti di pinze prensili, guanti e sacchi hanno ripulito quasi due chilometri di pista ciclabile in viale Europa. Sono i volontari de ‘La Via della Felicità’ di Foggia, all’opera insieme agli studenti della classe 1QA del Liceo Marconi.

Una trentina di giovanissimi hanno impegnato un sabato mattina di sole in un intervento di pulizia e raccolta dei rifiuti abbandonati. Hanno riempito le buste di cartacce, plastica, lattine, bottiglie di vetro, pacchetti di sigarette e molto altro. Tanti passanti e ciclisti che abitualmente attraversano la pista li hanno ringraziati e si sono complimentati con loro.

È stata la professoressa Barbara Cocumazzi, insegnante di Scienze della 1QA a promuovere il progetto per coinvolgere studentesse e studenti della classe prima quadriennale ambientale del Marconi (che fa parte della rete ‘Scuole green’) nelle attività dell’associazione, per educarli alla cultura della sostenibilità e alla cura del verde. E a lei La Via della Felicità dedica un ringraziamento speciale. L’ultimo appuntamento, prima della fine dell’anno scolastico, è previsto per il 27 maggio.

Marina Biancardino, promotrice de La Via della Felicità, ringrazia tutti i volontari e gli studenti che si sono impegnati nell’attività negli ultimi mesi prendendosi cura del proprio ambiente, proprio come suggerisce l’autore L. Ron Hubbard, sulla guida al buon senso La Via della Felicità: “Ci sono molte cose che le persone possono fare per aiutare a prendersi cura del pianeta. Si inizia con l’impegno personale. Si prosegue suggerendo agli altri di fare altrettanto. L’Uomo ha raggiunto la capacità potenziale di distruggere il pianeta. Ora deve essere portato al punto di essere in grado di salvarlo e di agire per farlo. Dopotutto è il posto in cui viviamo. Se gli altri non ci aiutano a migliorare e proteggere l’ambiente, La Via della Felicità potrebbe non riuscire a trovare un itinerario da percorrere”.

Oggi, domenica 7 maggio, i volontari tornano in azione per ripulire le aree verdi di via de Petra.