La pianista Daniela Giordano è 'Pugliese nel mondo': "Lei è la Foggia migliore"

Ieri 17 dicembre l'assessore Lorenzo Frattarolo ha rappresentato il Comune di Foggia alla tredicesima edizione del premio internazionale 'Pugliesi nel mondo' con tanto di fascia tricolore per premiare Daniela Giordano, la pianista foggiana e docente di pianoforte, eletta a direttrice del politecnico delle Arti di Bergamo dai professori del Conservatorio G. Donizetti e dell’Accademia di Belle Arti G. Carrara di Bergamo.

"Lei è la migliore testimonial delle qualità, della professionalità, della determinazione di una generazione che merita fiducia e opportunità, e della Foggia migliore, mai abbastanza valorizzata. Il prestigioso premio ricevuto meritatissimo, e l'auspicio è di assistere presto a un suo concerto nel nostro teatro dedicato a Umberto Giordano, per riservarle il tributo che merita. Augurandole il meglio per la sua vita e la sua carriera".

Daniela Giordano, dopo gli studi al Conservatorio di Foggia, consegue un Master in Music Performance in Svizzera e poi il Diploma di Alto Perfezionamento all'Accademia Nazionale Santa Cecilia di Roma. Comincia così un'intensa carriera concertistica che la porterà ad esibirsi a New York, Londra, Parigi.