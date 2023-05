L'istituto Marcelline vola a Londra

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Accompagnati dalla preside, la prof.ssa Stefania Tetta, dalla vicepreside e docente di inglese, la prof.ssa Valentina Matone e dalla docente di religione, la prof. Maria Pina Fiorella, i ragazzi sono stati accolti per due settimane dalla congregazione delle Marcelline di Londra nella loro splendida casa vittoriana nel centralissimo quartiere di Hampstead. Qui hanno trovato calore e cura e ogni genere di comfort, tutti aspetti tipici dello stile educativo delle scuole Marcelline.

L’Istituto Marcelline, unico istituto comprensivo di Foggia entrato a far parte della rete di scuole Cambridge International, ha sempre avuto una vocazione all’approfondimento delle culture straniere, considerando da sempre il viaggio come un’importante occasione di crescita e conoscenza.

Il soggiorno nel Regno Unito ha offerto ai giovanissimi studenti, dagli 11 ai 13 anni, l’opportunità di acquisire nuove competenze linguistiche e culturali, di vivere un’esperienza di apprendimento stimolante e di sviluppare le competenze sociali e relazionali.

Gli alunni, impegnati in quattro ore di studio mattutino, hanno avuto la possibilità di mettere in pratica le conoscenze linguistiche e migliorare le loro capacità espressive, aumentando la propia 'confidence' e padronanza della lingua, immersi in un ambiente in cui l'inglese è la lingua principale. Una meravigliosa occasione di apprendimento significativo e di didattica ‘hands on’.

Londra è una città ricca di storia e arte e la visita ai più famosi siti turistici come la Tower of London, Westminster Abbey, la National Gallery, la Tate Modern, il Tower Bridge e il British Museum, ha reso possibile l’incontro con la cultura britannica e colmato di bellezza e stupore l’esperienza vissuta. Questo li aiuterà in futuro a sviluppare una maggiore comprensione delle diverse culture e a costruire una coscienza globale.

Per due settimane l’Istituto Marcelline ha trasferito le classi della scuola media a Londra, potenziando non solo le loro capacità espressive, in quanto i ragazzi hanno usato l’inglese in situazioni di vita reale, ma anche arricchendo di nuovi stimoli la loro motivazione allo studio. I ragazzi hanno imparato a districarsi nell’intensa rete dell’underground, a chiedere informazioni e a fare acquisti, oltre ad aver sperimentato cibi non sempre dai sapori ‘friendly’.

“Obiettivo del metodo formativo marcellino è portare i ragazzi a considerare l’inglese come è opportuno che sia, ovvero come una lingua, da usare e fare propria, e non come una materia scolastica”, ha affermato la prof.ssa Matone. “Per raggiungere questo traguardo occorre tanto impegno, ma all’Istituto Marcelline non mancano mai supporto e guida per offrire agli studenti gli strumenti giusti, come le programmazioni CLIL di Cambridge International e le certificazioni linguistiche di Cambridge Assessment”.

“Come più volte affermò il Beato Luigi Biraghi, quando nell’Ottocento fondò le scuole Marcelline", ha spiegato la preside, prof.ssa Tetta, “gli educatori devono favorire negli studenti la creazione di una cultura ‘soda’, ponendoli sempre al centro dell’agire didattico e contribuendo alla loro crescita globale”.

“Non è sicuramente un’impresa facile portare a Londra degli studenti in età preadolescenziale, ma è proprio questo la missione educativa che perseguiamo: formare individui dallo spirito aperto, colti e responsabili". Last but not least, i ragazzi hanno avuto anche il privilegio di vivere la città in festa per l’incoronazione di re Charles III, cogliendone da vicino tradizioni e riti. E ora già si pensa alla prossima tappa!