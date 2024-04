Foggia nella quinta tappa del 9° Giro Mediterraneo in Rosa: strade chiuse e percorsi alternativi

In occasione della partenza della quinta tappa del 9° Giro Mediterraneo in Rosa che si terrà il prossimo 23 aprile, competizione ciclistica di rilevanza internazionale, che interesserà ampie zone del centro urbano, sarà attuata un’ampia chiusura al traffico veicolare del centro e di alcune strade centrali e periferiche, con misure particolarmente restrittive e transito autorizzato esclusivamente ad eventuali mezzi di soccorso e veicoli di polizia.

Le misure di regolazione del traffico e della sosta riguardano, per il giorno 23 aprile, la chiusura al traffico veicolare a partire dalle 06:00 e sino a fine esigenza di Piazza Cavour, Via Lanza e Piazza Giordano; la chiusura al traffico veicolare a partire dalle 11:00 e sino a fine esigenza delle seguenti vie: C.so B. Cairoli – P.zza XX Settembre – C.so G. Garibaldi (tratto compreso tra Via Dante e Via P. Fuiani) – Via P. Fuiani (tratto compreso tra C.so G. Garibaldi e Via A. Manzoni) – P.zza A. Moro (tratto compreso tra Via P. Fuiani e Via A. Muscio) – Viale Giotto (semicarreggiata dx con direzione di marcia compreso tra P.zza A. Moro e Via M. Altamura) – Via M. Altamura (tratto compreso tra Via M. Menichella e Via Lucera), Via Lucera (tratto compreso tra Via M. Altamura e la SS.17).

Ancora, la chiusura al traffico veicolare a partire dalle ore 11:00 e sino a fine esigenza delle seguenti intersezioni: Largo Giovanni Paolo II/Via Galliani – Via IV Novembre/P.le Italia – C.so Roma/Bari – C.so P. Giannone/Tugini – C.so P. Giannone/Via Della Rocca – Viale XXIV Maggio/Via Scillitani – Viale XXIV Maggio/Montegrappa – Viale XXIV Maggio/Via Monfalcone/ – Viale XXIV Maggio/Via Piave – Viale XXIV Maggio/Via Isonzo – Via Diomede/Via della Repubblica -Via Diomede/Via Barra – Via N. Parisi/Vico Vulcano – P.zza XX Settembre/Vicolo Palazzo – Via G. Fania/Capozzi – Via Capozzi/Via R. Nuzziello – Via V. Civili/Bonghi – P.zza A. Moro/Bonghi – P. Fuiani/Via A. Manzoni -Via A. Manzoni/Via G. Malvadi – Via P. Fuiani -Via A. Muscio- Via S. Antonio/Via Lucera – Viale Giotto/P.zza A. Moro/Via A. Muscio – Viale Candelaro/Via Lucera – Viale Candelaro/Via L. Rovelli – Via M. Menichella/Via M. Altamura – Via Lucera/Via San Giovanni Bosco;

Istituzione del Divieto di Sosta con “Rimozione Forzata” a partire dalle 06.00 e sino a fine esigenza delle seguenti vie: Via Galliani – Via M. Mazzei – C.so B. Cairoli – P.zza G. Marconi – P.zza XX Settembre –Via L. Mele – C.so G. Garibaldi (tratto compresa da Via Schiraldi a Via Polare) – Via P. Fuiani – P.zza A. Moro (tratto compreso tra Via P. Fuiani e Via A. Muscio della semicarreggiata dx con direzione di marcia Viale Giotto) – Viale Giotto (corsia unilaterale del senso di marcia compreso tra Piazza A. Moro e SS 17) – Via Lucera (tratto compreso da Via M. Altamura a Svincolo SS17).

A seguito di tali interruzioni il traffico veicolare verrà dirottato sulle strade limitrofe.

In definitiva sarà percorribile l’“anello” viario costituente il perimetro dell’area chiusa al traffico lungo il quale, tuttavia, non può escludersi la presenza di forti rallentamenti e blocchi della circolazione in presenza di intensi flussi veicolari. Il Capolinea degli Autobus Ferrovie Del Gargano viene spostato temporaneamente da Via Galliani a Via Guglielmi. Si consiglia, di fare uso del mezzo privato in avvicinamento alle zone centrali solo ove ciò risulti indispensabile.

La cittadinanza è invitata a seguire le indicazioni degli organi di polizia presenti a presidio delle aree interdette. Per info e percorsi consigliati, si rimanda all'Ordinanza Dirigenziale 214/2024