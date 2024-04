Crisi Rsa San Raffaele, Regione apre al ripristino del nucleo Alzheimer. Cera: "Giunta risolva grave situazione"

Si prosegue con le interlocuzioni per salvare gli oltre 130 posti a rischio nelle rsa San Raffaele, dopo la decisione della Sgas (società che gestisce le strutture di Troia, San Nicandro Garganico e Campi Salentina) di aprire la procedura di mobilità per cessazione di attività.

L’azienda, nel corso dell’incontro con le sigle sindacali di venerdì scorso, ha garantito il pagamento degli stipendi di marzo, resta ora da risolvere la problematica legata al rischio licenziamento degli operatori.

Ieri pomeriggio è stato aperto il tavolo di crisi presso la presidenza della Regione, alla presenza anche dei sindaci dei tre comuni interessati, degli assessori regionali Palese e Delli Noci, oltre a quella del direttore del Dipartimento Sanità Vito Montanaro.

“Non so perché in una realtà come quella di San Nicandro, con 14mila abitanti e un invecchiamento costante della popolazione, liste d’attesa lunghe, a qualcuno sia venuto in mente di azzerare i posti di setting Alzheimer”, ha commentato il sindaco Vocale durante il tavolo.

Il ripristino del modulo Alzheimer, che prevede rette più alte, resta una delle condizioni essenziali. Proprio il mancato riconoscimento del nucleo ha acceso la crisi. Inoltre, come ha evidenziato Vocale, il rischio è che alcuni pazienti vengano trasferiti altrove “lontano dai cari e con un dispendio di ulteriori risorse da parte delle famiglie”.

Nel corso del suo intervento, Vocale ha affrontato anche la questione legata all’aumento delle quote di partecipazione da parte degli utenti, attualmente bloccato dall’ultimo pronunciamento del Tar: “Sono qui per portare la voce dei parenti dei degenti. Sono disponibili anche a un aumento della retta, ma assolutamente non riescono a corrispondere arretrati a nessuno”.

“Resta ora solo un nodo da sciogliere, ovvero la disponibilità della Sgas a mantenere il servizio o, in caso di rifiuto, il subentro di un soggetto terzo che gestisca servizi e personale nelle more della nuova gara. Auspico ragionevolezza da ognuna delle parti: le persone, la loro qualità della vita e i loro destini non possono e non devono passare in subordine a null’altro”, ha chiosato Vocale.

La revisione della delibera 1293 è una priorità che anche il consigliere regionale di Forza Italia Napoleone Cera ha ribadito durante l’audizione richiesta stamani in Commissione Sanità: “Una delibera di Giunta sbagliata che ha determinato, di fatto, il licenziamento di 132 persone e gravi disagi per le famiglie dei pazienti ricoverati. Ci sono state gare d’appalto con parametri precisi, alle quali il San Raffale ha partecipato. Oggi non si può modificare unilateralmente un contratto sottoscritto nel 2005”.

“Una situazione gravissima – ha aggiunto l’esponente di Forza Italia – che la Giunta ha l’obbligo di risolvere, esattamente come l’ha creata, soprattutto per quanto riguarda le strutture con contratti già in essere con la Regione. Io continuerò a tenere alta l’attenzione fino a quando non avremo una dimostrazione concreta con la modifica del provvedimento. Oggi c’è stato un primo confronto in Commissione, ma non sarà l’ultimo”.

"Le residenze sanitarie assistenziali del San Raffaele di Troia e San Nicandro garganico stanno subendo, come altre strutture, l’effetto di una riduzione tariffaria introdotta con delibera n. 1293 del 20 settembre 2022 che fissa un costo giornaliera di 100,33 euro per posto letto mentre precedentemente era di 130 euro. La conseguenza è una riduzione delle entrate per le strutture, che si traduce in una pesante ricaduta sia sul personale - con il rischio di licenziamenti per gli operatori - sia sulle famiglie degli ospiti, costrette a sostenere un onere economico maggiorato che passa, con decorrenza da luglio 2023, dal 30 per cento della tariffa al 50 per cento", ha spiegato la Dirigente Regionale del servizio strategie e Governo assistenza alle persone in condizioni di fragilità Elena Memeo.

La nuova delibera che aggiorna le tariffe per l’Assistenza Sociosanitaria in favore di non autosufficienti, ha archiviato il preesistente regolamento 8 del 2002 che distingueva tra Rsa e Rssa.

"È da tener presente - ha evidenziato la dirigente - che le strutture del San Raffaele stanno operando in proroga rispetto a contratti ormai scaduti. Occorre quindi rifare le gare, prevedendo la verifica e riclassificazione delle residenze sanitarie. Nelle more, la Regione ipotizza un accreditamento temporaneo sulla base delle nuove regole".

Per quanto riguarda, invece, la quota di partecipazione, la Memeo è meno possibilista: "La Regione non può intervenire in quanto essa è stabilita dal Dpcm del 2017: i trattamenti estensivi (per esempio quelli afferenti al nucleo Alzheimer, ndr) sono integralmente a carico del Servizio sanitario nazionale mentre i trattamenti di lungoassistenza sono a carico del Servizio sanitario nazionale per una quota pari al 50 per cento della tariffa giornaliera".

“Con questi riferimenti - ha aggiunto Memeo - possiamo rivedere il numero di assegnazioni per il foggiano parallelamente all’attività di verifica per i nuovi setting assistenziali”.