Eccellenze nella lingua tedesca: assegnato il premio a Ginevra Rauzino, studentessa del 'Mauro Del Giudice'

Grande soddisfazione all’istituto d'istruzione secondaria 'Mauro del Giudice' di Rodi Garganico per l’assegnazione del premio 'Gabriele Johanna Selder -Eccellenze della lingua tedesca' giunto alla sua sesta edizione. Ginevra Rauzino, studentessa dell’istituto rodiano ha vinto il premio per le classi quinte delle scuole medie superiori tecniche, commerciali e professionali di Foggia e provincia.

La cerimonia di premiazione ufficiale ha avuto luogo lo scorso 28 aprile, presso l’aula magna del dipartimento di studi umanistici dell’Università degli studi di Foggia. Nei giorni scorsi, invece, il professor Bonifacio Saracino, presidente del premio è venuto all’istituto Mauro del Giudice per consegnare personalmente il premio di 400 euro alla studentessa Ginevra Rauzino.

Il premio è stato istituito nel 2017 - ad un anno di distanza dalla scomparsa di Gabriele Johanna Selder, originaria di Monaco di Baviera, ma trapiantata a Manfredonia - da suo marito, Bonifacio Saracino, dedicato a lei per tutti gli studenti e le studentesse delle ultime classi della scuola superiore previo superamento con merito di un test in lingua tedesca.

Il premio è giunto alla VI edizione e si avvale del patrocinio dell’Università di Foggia e dell’associazione culturale italo-tedesca 'Grimm' di Foggia, del sostegno del Provveditorato agli Studi di Foggia e dell’Ambasciata della Repubblica Federale di Germania a Roma. Ad accogliere il presidente del premio Bonifacio Saracino, accompagnato dal referente del corso di studi in Lingue e Culture Stranieri dell’Università di Foggia, il professor Antonio Rosario Daniele, la professoressa di tedesco Maria Fasanella e la dirigente Teresa Cucciniello dell’istituto 'Mauro del Giudice'. “E’ un riconoscimento importante e per questo come scuola intendiamo ringraziare la famiglia Saracino-Selder che ha inteso valorizzare delle eccellenze. Il premio alla nostra studentessa è un premio anche al nostro istituto che conferma l’attenzione ai nostri studenti invogliandoli ad approfondire il loro percorso di studio preparandoli al confronto con altre realtà scolastiche e per farli meglio avvicinare al mondo del lavoro”.