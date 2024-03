La Costituzione passa da Foggia: l'istituto 'Ordona Sud' si aggiudica il contest nazionale

Oltre 3mila alunni di 123 classi, appartenenti a 82 scuole primarie, sono al lavoro per raccontare la propria idea di Costituzione attraverso disegni, racconti, album fotografici e video nell’ambito del contest 'Evviva la Costituzione!'.

Tra le tre scuole vincitrici, anche una pugliese: è la classe 5° B della scuola primaria 'Ordona Sud' di Foggia con il progetto 'La Costituzione passa di qui', un telegiornale dedicato alla Carta Costituzionale e ai suoi articoli. Insieme alla 5° B di Foggia, anche la classe 3° A della scuola primaria Leoncini a Campo Ligure (Genova) con il progetto 'Gli articoli della Costituzione' e la classe 4 A della scuola primaria San Gaetano di Roma con il libro digitale 'Buon compleanno Costituzione!', premiate oggi alla Camera alla presenza anche di una delegazione di docenti e studenti. Per loro, 25 computer per l’allestimento di un’aula informatica in ognuna delle tre scuole.

Il contest è stato ideato nell’ambito del progetto didattico triennale 'Viva la Costituzione, la Costituzione è viva', rivolto alle scuole primarie che è iniziato nell’anno scolastico 2023-24 e che continuerà per i prossimi due anni con un focus sul funzionamento delle istituzioni europee e sui diritti di cittadinanza comunitaria, in occasione delle prossime elezioni europee, per il 2024-2025; mentre si concentrerà sugli 80 anni della Festa della Liberazione e sui 55 anni del decentramento amministrativo per l’anno 2025-26.

“È importante insegnare ad essere cittadini partecipi e attivi sin da bambini e quale miglior modo se non quello di partire dallo strumento più potente che abbiamo, la Costituzione” dice Andrea Poli, presidente di Fondazione Art.43 che ha organizzato il progetto. “L’educazione civica non è qualcosa che possiamo procrastinare: dal 2019 finalmente c’è una legge a sancirlo e con i nostri progetti gratuiti per le scuole vogliamo dare una mano a rendere strutturale questo tipo di formazione”.

All’evento di oggi alla Camera hanno partecipato anche il Sottosegretario di Stato all’Editoria Alberto Barachini, il commissario AgCom Massimiliano Capitanio, il direttore scientifico di ASviS Enrico Giovannini e il presidente della Fondazione Symbola Ermete Realacci.