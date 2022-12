Arianna nasce in ambulanza: “Ecco perché serve riaprire il servizio di Ginecologia a Manfredonia"

La nascita della piccola Arianna, avvenuta in ambulanza, durante il viaggio verso l'ospedale di San Giovanni Rotondo, riaccende la necessità di un servizio efficace di Ginecologia e day surgery, a Manfredonia. A portare avanti la causa è l'on. Giandiego Gatta, di Forza Italia.

Si tratta, per la verità, dell'ultimo di una serie di casi simili: a settembre, un altro bambino decise di venire alla luce in ambulanza, sulla strada che collega Manfredonia all'ospedale di San Pio. Prima ancora, a giugno, fu la volta della piccola Sara, nata in ambulanza all'altezza di Baia delle Zagare nel tragitto Vieste - San Giovanni Rotondo.

“La nascita della piccola Arianna a Manfredonia è un dono meraviglioso di cui ci rallegriamo tutti, come abbiamo fatto in altri casi simili e sento il dovere morale di ringraziare il personale del 118, infermieri e soccorritori che, assieme ai loro colleghi del pronto soccorso, hanno concorso al lieto evento. Ringrazio anche il ginecologo che, pur non essendo reperibile, si è recato sul posto per intervenire", spiega.

"Ora, tuttavia, è il tempo dei bilanci e delle considerazioni: sono anni che viene pervicacemente portato avanti un progetto di progressivo smantellamento del nosocomio sipontino 'San Camillo de Lellis' e noi non ci siamo arresi, denunciando volta per volta ogni disagio. Tra i vari 'sfregi' alla comunità è stata disposta la sospensione dell’attività del servizio di Ginecologia ed Ostetricia, che è seguita alla antecedente chiusura del punto nascita (quest’ultima per effetto del DM 70) in cui tanti bambini del comprensorio sono venuti al mondo", denuncia.

"Ma non solo: nel novembre 2021, come ultimo atto improvvido, è stato disattivato anche il servizio di Day Surgery, in cui si erogavano numerose ed importanti prestazioni chirurgiche alle donne. Ebbene, quanto accaduto per la nascita di Arianna dimostra la competenza e l’elevatissima qualità professionale degli operatori dell'ospedale 'San Camillo' e quanto sia necessario dotare la città e tutti i Comuni della zona di un ospedale completamente funzionante".

Quindi, l'appello: "Mi rivolgo al nuovo direttore generale della Asl di Foggia, Antonio Nigri, perché - a dimostrazione tangibile del nuovo corso a cui intende dare inizio, con il commissario Mezzadri - dia concreta attenzione al nosocomio 'San Camillo de Lellis', riattivando immediatamente il servizio di Ginecologia ed Ostetricia ed il Day Surgery. Si tratta di un intervento a costo zero e senza necessità di ampliare la pianta organica: basta avvalersi del valente personale sanitario già in servizio nella struttura. I cittadini non possono più attendere oltre: è il momento di intervenire”, conclude Gatta.