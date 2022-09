Intervento urgente, donna partorisce in ambulanza sulla strada per San Pio: "E' stato un miracolo"

Parto in ambulanza per una giovane donna che, questa mattina, ha dato alla luce un bambino lungo la strada che collega Manfredonia a San Giovanni Rotondo. "E' stato un vero e proprio miracolo", commenta l'ex sindaco e consigliere politico di Emiliano, Angelo Riccardi. "Gli operatori del 118 di Manfredonia, l'infermiera Gabriella Paglione, il soccorritore Stefano Sciarra e l'autista Antonio Valente, hanno aiutato a venire alla luce il piccolo Rbab, da genitori indiani ma domiciliati a Manfredonia", racconta. "La donna ha partitorito il piccolo subito dopo essere scesa dall'ambulanza, mentre gli operatori la stavano trasportando al pronto soccorso di Casa Sollievo della Sofferenza. Anche questa volta è andata bene - aggiunge - ma forse sarebbe utile ripensare ai criteri dettati per la determinazione dei punti nascita. Servirebbe una struttura intermedia d'urgenza per evitare che momenti così straordinari possa tramutarsi in tragedia", conclude.