La piccola Sara nasce in ambulanza lungo il tragitto per la città di San Pio: "Emozione indescrivibile"

“E’ stata un’emozione indescrivibile”. L’infermiera Isabella Taronna cerca le parole giuste per raccontare “il miracolo” al quale ha assistito la scorsa notte, ovvero l'arrivo della piccola Sara, una splendida bambina di 4 kg, che allo scoccare della mezzanotte ha deciso di nascere in ambulanza.

“E’ stato bellissimo accogliere una nuova vita tra noi”, racconta a FoggiaToday ancora sopraffatta dalle emozioni. In 14 anni di servizio, infatti, è stata la prima che si è trovata in una situazione del genere: “Sono eventi piuttosto rari oggi”, puntualizza. La piccola Sara e la sua mamma - 31enne di Vieste, al suo terzo figlio - non potevano capitare in mani migliori: oltre ad Isabella, in quell’ambulanza partita a sirene spiegate dal punto di primo intervento di Vieste e diretta a San Giovanni Rotondo, infatti, c’era la dottoressa Sophie Sater, specializzata in ginecologia. “La dottoressa Sater ha coordinato alla perfezione tutto il soccorso, con calma e professionalità, accompagnando la mamma in questo viaggio straordinario”.

Il soccorso è durato circa un’ora, il tempo necessario a percorrere gli 80 km che dividono Vieste da ‘Casa Sollievo della Sofferenza’. Il primo vagito della bambina è arrivato all’altezza di Baia delle Zagare. Tutto è andato per il meglio, il parto è stato fisiologico e sia la mamma che la bambina stanno bene e sono state entrambe prese in carico dall’ospedale di San Giovanni Rotondo per gli accertamenti di routine. “Tutta l’equipe ha collaborato al meglio: fondamentale è stata la collaborazione di Marco Puzzolante, il soccorritore di questa notte magica e quella di Antonio Colella, autista grandioso. E, infine, grazie anche a me, perché non smetto mai di credere nella meraviglia di questo lavoro, e in ciò che spesso ci lascia dentro al cuore”, conclude.