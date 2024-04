‘Liberi tutti’ nel centrodestra, Rotice cede il posto a Di Staso: è il candidato sindaco di Lega, Udc e Strada Facendo

Fa un passo di lato, come aveva annunciato nei giorni scorsi, l’ingegnere Gianni Rotice e cede il passo all’avvocato Vincenzo Di Staso, candidato sindaco di Manfredonia.

In un clima da ‘liberi tutti’ che nelle ultime ore pervade il centrodestra anche in quel di San Severo, Lega, Udc e lista civica Strada Facendo fanno la prima mossa e scelgono l’ex capogruppo in Consiglio di Forza Italia, una delle prime ipotesi al tavolo della coalizione, profilo che, un mesetto fa, si riteneva potesse mettere tutti d’accordo, anche in virtù del suo passato in Fratelli d'Italia.

L’opzione, solo accantonata, oggi incarna la proposta alle prossime elezioni comunali di due partiti e della civica dell’ex sindaco, che punta ad aggregare i meloniani e una corrente di Forza Italia che potrebbe non condividere il percorso di Manfredonia 2024 trainato da Ugo Galli.

“Tale scelta è coerente conseguenza della discussione portata nelle varie ipotesi di confronto del centrodestra, così come anche precedentemente reso noto all’opinione pubblica”, fanno sapere Lega, Udc e Strada Facendo, che “restano aperte ad accogliere l’adesione al progetto ad altre forze di area che vogliono sposare questo virtuoso percorso per il bene di Manfredonia”.

Vincenzo Di Staso ha 48 anni, si è laureato in Giurisprudenza all’Università di Foggia e dal 2001 e svolge la professione legale in abito civilistico e penalistico nel suo studio di Manfredonia. Per diversi anni ha fatto parte del comitato giuridico e del consiglio direttivo della Fondazione anti usura ‘Buon Samaritano’ ed è stato socio fondatore e presidente della Onlus ‘Progetto Futuro Uno’ che si occupa del recupero dei minori e delle donne a rischio, oltre che della lotta allo sfruttamento e alla tratta di donne e minori.